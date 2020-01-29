شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى أولى صفقات الصيف المقبل باتفاق نهائى مع عمر جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو التعاقدات بنادى الزمالك، مبكرا، التحضير لموسم الانتقالات الصيفية، وتحديد أولويات الفريق من المراكز التى باتت بحاجة إلى تدعيم، وأهمها على الإطلاق الجبهة اليمنى، التى تأثرت بعض الشيء بعد هروب التونسى حمدى النقاز.

وعلم الخليج 365 أن مسئولى الزمالك فتحوا منذ فترة خط الاتصال المباشر مع عمر جابر، كابتن الفريق الأبيض السابق، ولاعب بيراميدز الحالى، لتتسارع المفاوضات المباشرة بين الطرفين فى الساعات الأخيرة، بعد مرونة اللاعب فى التفاوض، وترحيبه الشديد بالعودة إلى بيته.

Advertisements

وشهدت الساعات الأخيرة اتفاق نهائى بين مسئولى التعاقدات بالقلعة البيضاء، وعمر جابر، على عودة اللاعب مرة أخرى للزمالك فى الصيف المقبل، بعد انتهاء الموسم المحلى للاعب مع بيراميدز.

وجاء اتفاق مسئولى الزمالك مع اللاعب على أن يعود فى الصيف المقبل وليس فى ميركاتو الشتاء الجارى، نظرا لعدم وجود أماكن لاستبداله بقائمة بيراميدز، وهو ما يضع الفريق السماوى فى أزمة استكمال الموسم المحلى والقارى دون تعويض غياب لاعب مؤثر بحجم عمر جابر، وهو الأمر الذى يكشف بين سطوره تفاوض مسئولى الزمالك المباشر مع بيراميدز، ومرونة مسئولى الأخير فى بيع لاعبه للقلعة البيضاء.

يذكر أن الزمالك يستعد فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، وذلك بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.