شكرا لقرائتكم المسابقات تعلن عن موعد ديربي النصر والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حددت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الجولتين 22 و23 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجاري 2019 – 2020.

وكانت اللجنة قد أصدرت في 30 ديسمبر جدول الدور الثاني من المسابقة، والذي لم يتم فيه الإعلان عن توقيت مباريات الجولة 22 والتي ستقام خلال الأيام 11-13 مارس المقبل، والجولة 23 والتي ستقام في الفترة 19-21 من الشهر نفسه، بسبب عدم تحديد مواعيد دور الربع نهائي من مسابقة كأس الملك حينها.

وسيفتتح الهلال مواجهات الجولة الـ 22 يوم الأربعاء 11 مارس، حينما يحل ضيفاً على ضمك عند الـ 4:10 عصراً "بتوقيت السعودية" في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، فيما يستضيف الفيحاء على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، نظيره أبها عند الـ 6:45م، ويتواجه التعاون مع الأهلي في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية عند الـ 6:50 مساء، ويختتم النصر مباريات اليوم الأول حينما يستضيف الرائد على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الـ 8:45م.

فيما يشهد يوم الخميس 12 مارس، إقامة مواجهتين، تجمع الأولى الفتح بالعدالة في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الـ 6:30م، والثانية الاتحاد بالوحدة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الـ 8:45م.

Advertisements

على أن تختتم مواجهات الجولة الجمعة 13/3/2020م، حينما يستضيف الحزم نظيره الفيصلي على ملعب الأول عند الـ 6:50م، ويلاقي الاتفاق نظيره الشباب عند الـ 8:45م على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد.

وفي الجولة 23، سيشهد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية أول لقاءات الجولة يوم الخميس 19 مارس، والتي تجمع الفتح بالفيحاء عند الـ 6:30م، فيما يتواجه الفيصلي والتعاون عند الـ 8:30م في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي يوم الجمعة 20 مارس، يحل الاتحاد ضيفاً على أبها في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عند الـ 4:10 عصرا، فيما يستضيف الأهلي نظيره الحزم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الـ 7:10م، وهو نفس التوقيت الذي يتواجه فيه الشباب مع الوحدة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، على أن تختتم مواجهات اليوم الثاني بقمة لقاءات الجولة والتي تجمع النصر والهلال على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الـ 9:00م.

ويسدل الستار عن الجولة في يوم السبت 21 مارس، حينما يتواجه الرائد وضمك في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية عند الـ 6:55م، فيما يحل الاتفاق ضيفاً على العدالة عند الـ 8:40م على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.