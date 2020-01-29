شكرا لقرائتكم البدري يغيب 3 أسابيع عن الاتحاد بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي اتحاد جدة إصابة مهاجمه التونسي أنيس البدري خلال تدريبات الفريق يوم الثلاثاء، وحاجته للعلاج والتعافي مدة 3 أسابيع.

وكان النادي الغربي وقع مع لاعب الترجي السابق منتصف يناير الحالي كما سجل أول مشاركة له مع الفريق في الجولة الخامسة عشرة عندما استضاف فريقه نادي العدالة.

وكتب النادي في البيان "تعرض أنيس البدري لإصابة أثناء مناورة كروية في تدريبات يوم الثلاثاء، وأظهرت الفحوصات حاجته لبرنامج علاجي لمدة 3 أسابيع".