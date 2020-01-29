مباريات الشرطة في ملعب كربلاء الدولي









اسماء السيد - أشعر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ادارة نادي الشرطة العراقي بان مباريات فريقها الكروي امام استقلال الايراني والوحدة الاماراتي والاهلي السعودي في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اسيا، ستقام في ملعب كربلاء الدولي.

وذكر نادي الشرطة على موقعه الرسمي الاربعاء "بعد تمسك ادارة النادي باستضافة مبارياتها في اطار دوري ابطال اسيا على الملاعب العراقية.. الاتحاد الاسيوي يشعر الادارة بخوض مباريات استقلال والوحدة والاهلي على ملعب كربلاء الدولي".

ومن المقرر ان يستقبل الشرطة ضمن منافسات المجموعة الاولى للمسابقة القارية كلا من استقلال طهران والوحدة في 10 و17 شباط /فبراير تواليا، ثم يلتقي اهلي جدة في 7 نيسان/ابريل المقبل.

وعن موافقة تلك الفرق على خوض مبارياتها في كربلاء، اوضح عضو ادارة نادي الشرطة تحسين الياسري "اليوم الاتحاد الايراني تسلم الاشعار ذاته من قبل الاتحاد الاسيوي وهو اشعار واضح يفيد باقامة المباريات في ملعب كربلاء".

وتتواصل في مدينة كربلاء الى جانب مدن جنوبية اخرى والعاصمة بغداد منذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي، موجات التظاهرات والاحتجاجات الشعبية اليومية المناهضة للسلطات العراقية ومطالبة باسقاط النظام وتحسين الاوضاع الحياتية.

Advertisements

وبسبب توتر الاوضاع الامنية في العراق نقل الاتحاد العربي لكرة القدم، مباراة الشرطة مع نواذيبو الموريتاني في اياب ثمن نهائي بطولة الاندية العربية الى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق.

كما نقل مواجهة الشرطة امام الشباب السعودي في 20 كانون الثاني/يناير الجاري ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة ذاتها إلى العاصمة الاردنية عمان.

واضطر القوة الجوية العراقي ايضا الى خوض مباراته امام مولودية الجزائر في البطولة العربية على استاد فرانسوا حريري في اربيل عاصمة اقليم كردستان بقرار من الاتحاد العربي بعدما كانت مقررة في البصرة.

ونقل الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراتي العراق مع ايران والبحرين ضمن تصفيات مونديال 2022 وكاس اسيا 2023 في 14 و19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى العاصمة عمان بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية، وكان مزمعا اقامتهما في البصرة.