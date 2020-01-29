تعرف على التشكيل الأساسي لفريق الزمالك لمباراة أول أغسطس

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن انه سيتم الدفع بمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها قبل بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء أول أغسطس والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كلا من:

محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر وإسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.