الزمالك بأول مران له في أنجولا اليوم

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، عن أن الفريق يبدأ اليوم أولي تدريباته بأنجولا على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك في ضوء استعداد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أول أغسطس، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر اقامتها السبت المقبل بأنجولا.

يذكر أنه تم استقبال البعثة في المطار كلا من السفير محمد صفوت سفير مصر في أنجولا والمستشار طارق يوسف قنصل مصر في أنجولا وإيهاب أحمد الملحق الإداري للسفارة، وأيمن حافظ المنسق العام للزمالك المتواجد في أنجولا منذ أيام لإنهاء الترتيبات الخاصة بالفريق.