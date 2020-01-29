شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم قنا 2/0 وديا استعدادا للإسماعيلي بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على نظيره قنا بهدفين نظيفين، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب أسوان الرياضي، في إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الإسماعيلي بالجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وسجل ثنائية أسوان في شباك قنا كل من، إبراهيم جلال، وعبد العزيز إمام.

وأنهى مسئولو أسوان اجراءات التعاقد مع مصطفى البدري لمدة 6 أشهر قادمًا على سبيل الإعارة من نادي الإنتاج الحربي، وكان أسوان قد تعاقد مع لاعب الوسط الغاني سولومون منساه لاعب شباب الساحل اللبناني، لينضم لنادي أسوان غي صفقة "انتقال حر"، وكذلك صانع ألعاب المنتخب الرواندي "جيان كلاود إرانزي" قادمًا من رايون سبورت الرواندي، وذلك على سبيل الإعارة 6 أشهر.

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ومن المقرر أن يصبح الثلاثي الجديد جاهز للمشاركة في المباراة المقبلة أمام النادي الإسماعيلي التي تقام بالجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة نظيره قنا، غداً الأربعاء، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين، ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الإسماعيلى الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام .

وكان فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى قد انتزع ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين الأثنين الماضي على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.