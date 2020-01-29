شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأندية السعودية تضع الأهلى فى مأزق بسبب صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى تسويق صالح جمعة لاعب الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بأحد أندية الدورى السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتى تنتهى بنهاية شهر يناير الجاري.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الهلال السودانى السبت المقبل فى الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام فى السودان وسط أجواء حماسية من جناب جماهير الفريق المنافس هناك والتى تبحث عن بطاقة التأهل للدور التالى من المنافسات على حساب المارد الأحمر.

ويسابق النادى الأهلى الزمن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتسويق اللاعب محلياً خاصة بعدما استسلمت إدارة القلعة الحمراء لعدم القدرة على تسويقه خارجياً والاستفادة مالياً من عائدات بيع اللاعب لأى من الدوريات الخارجية.

وطالب اللاعب قبل أسابيع من إدارة القلعة الحمراء توفير عرض أوروبى له للرحيل، خاصة أنه على علم من وكيل أعماله بصعوبة اللعب فى الدوريات العربية خلال الفترة المقبلة وأن الطريق الأمثل للضغط على النادى الأهلى هو مطالبتهم بعرض أوروبى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورفض السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى، كل الاقتراحات التى تصب فى بقاء صالح جمعة فى الأهلى، بعدما خرج من حساباته وعدم التزامه بتعليماته وغيابه عن المران أكثر من مرة.

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