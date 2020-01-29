عمر عصر يفوز علي بطل آسيا ويتأهل إلي الدور 64 لبطولة ألمانيا لتنس الطاولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة رجال في التأهل إلي الدور 64 لبطولة ألمانيا المفتوحة لتنس الطاولة، بعد ما فاز علي بطل آسيا الصيني تشيانج بنتيجة 4-1 . بينما تأهلت اللاعبة يسرا حلمي إلى الدور الثالث بعد تغلبها على لاعبة المجر. وودعت دينا مشرف صباح اليوم منافسات البطولة من الدور التاني للتصفيات، وذلك عقب خسارتها أمام بطلة اليابانية مياكي تشيومي بنتيجة 2-4. وكان تاهل في مسابقة فردي رجال كل من عمر عصر إلى الدور الثالث بفوزه على لاعب كوريا الجنوبية ، فيما فاز أحمد صالح على لاعب النمسا ولحق بهما اللاعب خالد عصر إلى نفس الدور بعد فوزه المميز على لاعب بلغاريا ، وبعده لاعب الأرجنتين بذات النتيجة. أما فى مسابقة زوجي المختلط تأهل الثنائي المصري عمر عصر ودينا مشرف للدور الثاني بعد تغلبهم على الزوجي البولندي بنتيجة 3- 0. Advertisements فيما ودع الثنائي خالد عصر ويسرا حلمي منافسات الزوجي المختلط عقب الهزيمة من الزوجي السلوفاكي البولندي بنتيجة 3 - 2. أما فى مسابقة زوجي المختلط تأهل الثنائي المصري عمر عصر ودينا مشرف للدور الثاني بعد تغلبهم على الزوجي البولندي بنتيجة 3-0 فيما ودع الثنائي خالد عصر ويسرا حلمي منافسات الزوجي المختلط عقب الهزيمة من الزوجي السلوفاكي البولندي بنتيجة 3-2. وتأتي مشاركة المنتخب المصري في هذه البطولة القوية استعدادا لبطولة العالم للفرق المقامة في كوريا الجنوبية في الفترة من 22 إلى 28 مارس المقبل.

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