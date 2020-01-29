شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب في التتش صباحا ويكتفي بمران وحيد في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا في الحادية والنصف من صباح غدا الخميس باستاد التتش ثم يتجه الفريق الي مطار القاهرة تمهيدا للسفر في الرابعه من عصر غدا الي السودان لمواجهة الهلال السودانى في التاسعة من مساء السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يتدرب الأهلي مرة وحيدة في السودان قبل مواجهة الهلال حيث سيتدرب الفريق علي ملعب المباراة في التاسعة مساء الجمعة.

من ناحية أخرى، فتح محمود الخطيب رئيس النادي خط اتصالات مع حسام عيسى سفير مصر في السودان للاطمئنان على الترتيبات وأجواء البعثة فى السودان قبل مواجهة الهلال التى ستُحدد الفريق الصاعد لدور الثمانية ببطولة أفريقيا.

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وطمئن حسام عيسى الخطيب على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

وأضاف السفير المصرى خلال اتصاله الهاتفى مع محمود الخطيب، أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.