شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يستدعى وسيط صفقة توقيع عبدالله السعيد للزمالك بسبب نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، سيد مرعى، وسيط توقيع عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز الحالى، للأبيض من قبل عندما كان اللاعب يتواجد ضمن صفوف الأهلى.

وجاء استدعاء رئيس قلعة ميت عقبة لمرعى بسبب الاستفسار منه حول حقيقة هروب نجله ياسين لاعب الزمالك إلى الإمارات، للتوقيع إلى أحد الأندية هناك، بعد الأنباء التى شهدتها الساعات الماضية حول ذلك الأمر.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، وذلك بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

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