شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الكلية الحربية..7 أرقام لـ " بيراميدز و نادى مصر " فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقا بيراميدز و نادى مصر والمحدد لها السابعة و النصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري العام ، و يسعى فريق بيراميدز إلى مواصلة سلسلة الفوز للزحف إلى المربع الذهبى بعدما فاز فى الظهور الأخير على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف .

بينما يطمح فريق نادى مصر فى تصحيح الأوضاع لا سيما و أنه يتواجد فى المركز الأخير بقاع الدورى ، فضلا عن المعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف.

وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة واستغلال تعثر بيراميدز على الصعيد المحلى هذا الموسم، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام بيراميدز مكون من: عصام ثروت، شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد جودة، إسلام صالح، هشام عبد الحميد، محمود توبة، مؤمن إبراهيم، محمد جمال تريكة، كالييف مانديرا، أحمد الشيخ.

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فى المقابل شدد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على لاعبيه ضرورة مواصلة خطة الانتفاضة المحلية لإقتحام المربع الذهبى مجددا، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نادى مصر مكون من: المهدي سليمان - عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي - ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه - دودو الجباس - جون أنطوي.

و يرصد اليوم السابغ 7 أرقام لـ " بيراميدز و نادى مصر " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :