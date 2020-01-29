شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتعادل سلبيا مع الجونة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين المصرى والجونة بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر للدورى .

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى وغلب عليها العصبية ، وأن مال لاعبو المصرى للهجوم بعض الشئ على لاعبى الجونة وأضاع النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق فرصة حقيقية أمام مرمى الجونة ، فى المقابل اعتمد لاعبو الأخير على الهجمات المرتدة عن طريق الثلاثى عمرو بركات وعمورى ومن أمامهم احمد ياسر ريان الذى أضاع أخطر فرص الفريق فى الدقيقة 32 عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لاحمد مسعود حارس مرمى المصرى .

جاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشه – سعيدو صنبورى – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : فريد شوقى – إسلام عطية – أحمد ياسر – شيخ موكورو

الهجوم : مفتاح طقطق – أوستن أموتو

البدلاء : أحمد عبد الفتاح – حجاج عويس – عمرو موسى – محمد جابر – حسن على – حسين رجب – محمود وادى

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بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : محمود الغرباوى

خط الدفاع : باسم على – محمد نجيب – لؤى وائل – جوناثان

خط الوسط : عمرو بركات – اكا – اكرم توفيق – عمورى

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان – موسيس

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز الفريق البورسعيدى فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفًا.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بنقل الانتصارات الأفريقية للدوري المحلى بعد حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لتصحيح المسار المحلى واستعادة النتائج الجيدة، بينما طالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وتصحيح المسار بعد الخسارة من طنطا بالجولة الأخيرة