المنتخبات المصرية تحصد 33 ميدالية في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق أبطال مصر 33 ميدالية متنوعة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص التي استضافتها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي ملاعب استاد القاهرة الدولي واستاد الدفاع الجوي بمشاركة 42 دولة أفريقية وتختتتم الألعاب يوم 31 يناير الجاري برحيل الوفود المشاركة ..

وحصد منتخب مصر 33 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 12 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

ففي كرة السلة حصدت مصر 3 ميداليات بواقع فضية للبنين وآخرى للبنات، وذهبية لفريق البنات الموحد.

أما في رياضة البوتشي توجت مصر في مسابقات الفردي على مستوى البنات بـ3 ميداليات فضية و 3 ميدالية برونزية وأيضا المركز الرابع، وفي البنين ميداليتين فضيتين ومركز رابع، وفي الزوحي رجال حققت مصر ميدالية برونزية ومركز رابع وبالزوجي للسيدات ميدالية فضية وبرونزية ومركز رابع.

وخلال مسابقات كرة القدم حصدت سيدات مصر الميدالية الذهبية ورجال مصر الميدالية الفضية.

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مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية

بينما في ألعاب قوى على مستوى البنين توجت مصر بـ2 ذهبية و 2 فضية و 5 برونزية و5 مركز رابع، وعلى مستوى البنات حصدت مصر ذهبية وفضية و 6 برونزيات ومركز رابع.

يقام مساء غدا الخميس حفل ختام اول العاب أفريقية احتضنتها القاهرة منذ 23 وحتى 31 يناير، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي، والتي حققت الكثير من المكاسب، سوف تعطى قوة دفع كبرى وحقيقية لمختلف برامج القارة السمراء خاصة الوليدة

مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية عبر المهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب عن سعادته البالغة بنجاح إقامة تلك الألعاب، رغم الكثير من الظروف المعاكسة بسبب ضيق الوقت الذى تم تنظيم فيه تلك الألعاب ، ولكنه كان على يقين من النجاح ، خاصة أن الألعاب أخذت دفعه قوية بأن تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتسابق الوزارات المختلفة بتقديم وتسهيل إقامة تلك الألعاب خاصة وزارة الشباب والرياضة وزرارة التضامن الاجتماعي ، وأيضا مجموعه من الرعاة الذين وافقوا وبشكل رائع على رعايته تلك الألعاب ، ووافقوا على الفور على دعمهم ،

مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية وكان لهم الكثير من الفضل في اقامتها، إضافة الى اللجنة التنفيذي وجميع لجان الألعاب المختلفة والذى بذلوا جهدا خارجة وعملوا في ظروف عصيبة وفى وقت ضيق ن الا أنهم جميعا كانوا عند حسن الظن بهم وتحملوا المسئولية ، وخرجت الألعاب بتلك الصورة الرائعة ، والتي انعكست في تعليقات رؤساء الوفود المشاركة والاشادة بكل ما شاهدوه

مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية

مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية

مصر تحصد الميداليات فى اول العاب أفريقية