شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صفقات معلقة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتنتهى الانتقالات الشتوية بانتهاء شهر يناير الجارى، وستشهد الأيام القليلة المتبقية تحركات الأندية لسد حاجتها من اللاعبين المتاحين لمواصلة مشوارهم فى الدورى.

وهناك أكثر من لاعب يحاولون البحث عن أندية في ظل عدم حصولهم على فرصة المشاركة مع فرقهم بالمسابقة الحالية، خاصة مع وجود مشاكل مع مدربيهم أو خروجهم من الحسابات الفنية وعدم الاعتماد عليهم، ورغبتهم في الخروج لخوض تحدٍ جديد.

وهناك 4لاعبين لم يتحدد مصيرهم حتى الآن سواء بالبقاء فى أنديتهم أو الرحيل بعدما باتت فرصهم فى المشاركة مع أنديتهم معدومة فى ظل عدم اقتناع المدربين بقدراتهم.

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وتعاقد الأهلى مع محمود عبد المنعم كهربا فى صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع أفيس البرتغالى، كما ضم السنغالى أليو بادجى من رابيد النمساوى، فى حين استعاد الزمالك مهاجم الكونغولى كاسونجو كابونجو بعد فترة إعارة للوداد المغربى، الذى لم يقيده فى قائمته.

لمعرفة الصفقات التى لم تحسم مصيرها حتى الآن من هنا