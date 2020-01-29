شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل : لم اعتذر عن قيادة القناة وامتلك الشجاعة على مواجهة الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمزة الجمل المدير الفنى السابق للقناة أنه لم يعتذر عن قيادة الفريق كما أشاع البعض، مؤكدا أنه أجرأ من أن يتخذ مثل هذا القرار ، إلا أنه احترم قرار مجلس الإدارة فى النهاية وقام بإنهاء العقد بالتراضى بعد الجلسة التى عقدها معه عماد الخواجة رئيس النادى الذى اعترف بوجود سوء حظ فى قيادته الفنية للفريق، وأن التغيير ربما يأتى بثماره مع المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المسئولية مستقبلا وهو ما تفهمه نجم الإسماعيلى السابق ورحل فى هدوء .

كان فريق القناة قد خسر أولى مباراتيه فى الدور الثانى أمام النجوم بثلاثية نظيفة ، ثم على ملعبه أمام المريخ البورسعيدى بهدفين مقابل هدف وهو ما جمد رصيده عند 19 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة .

وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة أنه قام ببناء فريق قوى للقناة فى بداية الموسم وحقق نتائج جيدة فى الدور الأول وكان وصيف المجموعة التى تعتبر أقوى من الدورى الممتاز هذا الموسم نظرا لما تحتويه من أكثر من نادى شارك بالدورى بالإضافة لتواجد الثلاثى الهابط من الدورى من الموسم الماضى وهم بتروجت والنجوم والداخلية ، إلا أنه وافق على خوض المسابقة بالرغم من تلقيه بعض العروض الخارجية أثناء تواجده مع القناة .

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وأشار نجم الإسماعيلى الأسبق إلى أنه يكن كل احترام لمجلس إدارة القناة ويتمنى لهم التوفيق فى المستقبل مع أى مدير فنى يتولى القيادة الفنية للفريق ، إلا أنه عاد وأكد أن سوء الحظ عانده فى المباراتين الماضيتين فى ظل وجود بعض الإيقافات والإصابات التى ضربت الفريق بالإضافة لدخول عدد من اللاعبين الجدد فى الميركاتو الشتوى الحالى .

واختتم حمزة الجمل حديثه بالقول أنه مر اكثر من مرة بتلك الظروف سواء مع الأندية المصرية أو الخارجية إلا أنه أجرأ من أن ينسحب من المشهد لخسارة مباراتين فى ظل تقارب النقاط بين جميع الفرق ، مؤكدا أنه يستطيع مواجهة كافة الصعوبات التى تواجه أى فريق يتولى قيادته وأن اليأس لن يتملكه طالما كان حيا ولن يترك يوما ما مسئولية أى فريق تولى قيادته .