تركي آل الشيخ يكشف كلمات أغنيته الجديدة للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: كشف تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عن كلمات أغنية جديدة كتبها، إهداءً للنادي الأحمر. وذيل تركي الشيخ، عبر صفحته على فيسبوك، كلمات أغنيته بـ"قريبا أغنية". ولم يفصح رئيس هيئة الترفية السعودي، ومالك نادي ألميريا، عن أي تفاصيل للأغنية الجديدة. وجاءت كلمات الأغنية التي كشف عنها تركي، كالتالي: نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع .. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع أسياد أفريقيا و لينا في كل مكان علامات .. روح الفانلة الحمرا دي سر الانجازات الكل كوم و الاهلي كوم .. الاهلي ده نادي النجــــوم Advertisements دايما في قلبي و علمه في ايدي .. بهتف بإسمه كل يوم وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي بطولات كتير طب زينا ميـــن .. و إفتكروا لو كنتم ناسييــــن الأهلي أهلي و روحي و ناسي .. ده تاريخ كبير و بقاله سنين وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي وكان تركي آل الشيخ، قد طالب النادي الأهلي، بالرد على استقالته التي تقدم بها، قبل أن يرد مجلس الأهلي برفض الاستقالة مؤكدًا قوة العلاقات بين الطرفين، متخطيان الأزمات السابقة بينهما.

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