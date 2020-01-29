رسميًا.. الأهلي يضم لاعب سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن إنهاء إجراءات إعارة علي الملواني لاعب فريق الشباب إلى صفوف النادي الأهلي بداية من الانتقالات الشتوية الجارية، وحتى نهاية يونيو المقبل.
وحسب ما أعلنه سيراميكا كليوباترا، فإن أحمد الكيلاني المدير الإداري بالنادي تواجد مع أحمد عبدالله إداري الأهلي لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإعارة.
ويلعب الملواني "21 عامًا" في مركز الجناح الأيمن، حيث تم تصعيده للفريق الأول لكليوباترا قبل أن تتم الموافقة على إعارته نحو الأهلي.
وكان الأهلي قد تعاقد مع محمد ناصر مدافع فريق الشباب في نادي سيراميكا كليوباترا، قبل أن يتعاقد مع الملواني في ثاني الصفقات المبرمة بين الطرفين.
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