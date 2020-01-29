قبل لقاء الهلال.. الشناوي يغيب عن تدريبات الأهلي الجماعية.. ورمضان يشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في إطار منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وشهد مران الفريق غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن التدريبات الجماعية، واكتفى بخوض جلسة علاجية في الجيم.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في الظهر خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وأكدت الأشعة التي خضع لها جاهزيته لدعم الفريق الأحمر أمام الهلال في مباراة السبت.

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كما شارك رمضان صبحي لاعب الفريق في جزء من التدريبات، قبل استكمال جلسة التأهيل الخاصة به تحت إشراف طارق عبد العزيز.

على الجانب الآخر، تعرض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق لكدمة خفيفة في اليد لكنها لم تمنعه من استكمال المران.

من جانبه، حرس سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق على عقد جلسة مطولة مع حسين السيد ظهير أيسر النادي.

ويتصدر الأهلي جدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط ، يليه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوي الترتيب برصيد نقطة واحدة.