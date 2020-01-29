الكشف عن موعد مباراة ليفربول المعادة أمام شروسبري بكأس الاتحاد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، عن موعد مباراة ليفربول أمام شروسبري تاون في اللقاء المعاد بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقرر الاتحاد الانجليزي أن تقام تلك المباراة في الرابع من فبراير المقبل، ولكن تلك المرة على

ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وشروسبري المعادة في كأس الاتحاد.

وتنطلق مباراة ليفربول وشروسبري المعادة من دور ال32 ببطولة كأس الاتحاد، مساء الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا

ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

ويسعي ليفربول للفوز في تلك المباراة أمام شروسبري بعد أن تعادل معهم في المباراة السابقة بهدفين لمثلهما، وفي حالة فوز الريدز سيواجه تشيلسي في دور ال 16 من بطولة كأس الاتحاد بعد أن أسفرت نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن تلك المواجهة النارية المرتقبة.