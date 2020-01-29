شاهد.. المصريون يواصلون الاحتفال بهدف تريزيجيه القاتل وصناعة المحمدي

واصلت الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الاحتفال باللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا بعد أن قاد فريقه للتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد إحرازه هدف الفوز في شباك ليستر سيتي بالوقت القاتل، بالتعاون مع زميله المصري أحمد المحمدي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك".

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وعقب إحراز الهدف نزل جمهور "أستون فيلا" للملعب، للاحتفال بتريزيجيه بشكل شخصي وحملوه فوق اعناقهم، ومن جانبه أكد في تصريحات صحفية أنه سعيد بالهدف وسعيد أكثر بالتأهل لنهائي كأس الاتحاد معتبره انجازًا كبيرًا لأنه في أول سنة مع الفريق، موضحًا أن الهدف احرزه نتيجة

جملة تم التدريب عليها مع زميله المحمدي، وتم تنفيذها في الملعب، وقال :"في التدريبات كنت بتفق معاه اني بلعب في الزاوية البعيدة ونكون دائما على تواصل وفي المباراة طلبت من محمدي الكرة ورفعت صوتي باللغة العربية وقولتله على البعيدة حتى لا يفهمني أحد".

وتصدر تريزيجيه محركات البحث المختلفة ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج يحمل أسمه، وانهالت التعليقات المهنئة له ولمحمدي ومن بينها:"تريزيجيه..من كره عرضية من محمدي لتريزيجيه..جول..صناعه مصرية".

ونشر أخر صورة للاعب المصري محمد صلاح وتريزيجيه وعلق بشكل ساخر أن المصريين حين يحترفوا بالخارج يحققوا انتصارات لا مثيل لها:"لو عندك عقدة بقالها سنين

... اتعاقد مع لاعب مصري ... وسيب الباقي عليه".

وعبر أحد النشطاء عن غضبه من عدم حصول اللاعبين المهرة على المكانة المطلوبة داخل بلادهم وقال:"الكورة كل يوم بتأكدلي ان اللي يمشي ورا كلام المصريين ويركز معاهم بيروح ف ستين داهية ... تريزيجيه في الدقيقة 90 بجيب جول و يوصل فرقته استون فيلا لنهائي ويمبلي الملعب اللي كل انسان نفسه يلعب فيه ماتش .. وصدق الله العظيم حين قال " إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ".

فيما اعرب أخر عن سعادته كون تريزيجيه كان لاعب في النادي الأهلي من قبل وقال:"لما تكون ابن النادي الأهلي وتحترف بره مصر بتصنع البهجه اولا للجمهور وتحترم النادي الاي بتلعب فيه وتقاتل من أجل فوز هذا النادي هذا الذي فعله تريزيجيه مع استون شابو ياابن الاهلي فرحه بطلها اهلاوي".

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فيما أكد الكثيرون أن تريزيجيه أصبح حديث الصحف العالمية معتبرا هذا الهدف بداية له في الاحتراف.