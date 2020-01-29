اخبار الرياضه

كارتيرون يقسم لاعبي الزمالك إلى مجموعتين في المران الأول بأنجولا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في تدريبات اليوم بأنجولا، حيث أشرف بنفسه

على واحدة منهما.
بينما الأخرى قادها سامي الشيشيني المدرب العام وذلك للمران على لعب الكرة من لمسة واحدة.
ويخوض الزمالك مرانه الأول حاليا على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية.
ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يقسم لاعبي الزمالك إلى مجموعتين في المران الأول بأنجولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا