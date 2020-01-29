كارتيرون يقسم لاعبي الزمالك إلى مجموعتين في المران الأول بأنجولا

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في تدريبات اليوم بأنجولا، حيث أشرف بنفسه

على واحدة منهما.بينما الأخرى قادها سامي الشيشيني المدرب العام وذلك للمران على لعب الكرة من لمسة واحدة.ويخوض الزمالك مرانه الأول حاليا على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية.ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.