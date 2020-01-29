كارتيرون يشارك في مران إحماء الزمالك بأنجولا

خاض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مران الإحماء مع جميع اللاعبين في تدريبات اليوم والذي أقيم على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية.

حيث حرص كارتيرون على الركض مع اللاعبين لمدة ربع ساعة.

ويواجه الزمالك أول أغسطس الأنجولي السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تدريبات اليوم والذي أقيم على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية.حيث حرص كارتيرون على الركض مع اللاعبين لمدة ربع ساعة.ويواجه الزمالك أول أغسطس الأنجولي السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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