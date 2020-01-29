الجونة يسقط المصري بفوز قاتل ويخرج من دائرة الهبوط مؤقتًا

حقق فريق الجونة فوزا قاتلا على المصري بهدفين مقابل هدف بستاد السويس بالجيش الثالث ضمن الخامس عشر للدوري الممتاز ،بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تقدم فريق الجونة بهدف لأحمد ياسر ريان في الدقيقة 69 وتعادل للمصري البوركيني سعيدو سانبوري من ضربة جزاء

في الدقيقة 72 ومع صافرة النهاية والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع يسدد أكرم توفيق كرة قوية تسكن شباك المصري مسجلا هدف الفوز والنقاط الثلاثة الغالية.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وأهدر أحمد ياسر

ريان فرصة لا تضيع من انفراد كامل بالمرمى واطاح بالكرة بجوار القائم بغرابة شديدة.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات وظهرت خطورة المصري بعد التعادل.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 15 نقطة وصعد إلى المركز الثاني عشر بدلا من السابع عشر ويخرج من دائرة الهبوط مؤقتا، بينما تجمد المصري عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.