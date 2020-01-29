تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى الزمالك في أنجولا

خاض ثلاثي حراس المرمي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي تدريبات قوية تحت قياده عمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك بعد أن خاض الثلاثي مران الإحماء بالجري حول الملعب لمده عشر دقائق.

ويواجه الزمالك أول أغسطس السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تحت قياده عمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك بعد أن خاض الثلاثي مران الإحماء بالجري حول الملعب لمده عشر دقائق.ويواجه الزمالك أول أغسطس السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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