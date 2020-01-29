مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

يستعد ليفربول، لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، غدا، 29 يناير، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووستهام يونايتد
وتقام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، على استاد لندن الأولمبي، 9:45 مساء، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سوبرتس".
ويتصدر فريق ليفربول الدوري المصري برصيد نقاط 67، أما وست هام يحتل المركز الـ17 برصيد نقاط 23.
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