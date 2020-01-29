تشكيل إف سي مصر لمواجهة بيراميدز

أعلن عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بيراميدز والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الكلية الحربية في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز. مساء اليوم، على استاد الكلية الحربية في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز. وجاء التكشيل كالتالي: حراسة المرمى: وليد توفيق Advertisements خط الدفاع: شريف اشرف، أحمد أوكا، أحمد جودة، علاء عطا خط الوسط: إسلام صالح، مؤمن إبراهيم، مصطفى سلطان، أحمد يوسف خط الهجوم: ويليس ألفيس، محمد نصر.

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