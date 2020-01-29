بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول ووست هام yalla shoot

يخوض ليفربول اليوم مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، عندما يحل ضيفاً على نظيره وست هام يونايتد، على ملعب لندن الأولمبي.

ويستهدف ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 70 من خلال تحقيق الفوز، ليكون الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي 19 نقطة.

وتعتبر مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد من مباريات الذهاب، وتم تأجيلها بسبب مشاركة كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب في كأس العالم للأندية، الذي توج بها.

إنجاز تاريخي على بوابة ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وحقق ليفربول الفوز على كل الفرق

التي واجهها، حيث فاز في كل مباراة خاضها باستثناء تعادل واحد مع مانشستر يونايتد، قبل الفوز على غريمه التقليدي في مباراة الإياب.

وتعود آخر مرة حقق بها ليفربول الفوز على كل الفرق

التي واجهها في موسم واحد من الدوري الإنجليزي إلى موسم 1895-1896، أي قبل أكثر من 100 عام، عندما كان يلعب في الدرجة الثانية.