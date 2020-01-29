الميركاتو السعودي | الهلال يواصل نشاطه الشتوي بضم عبد الله الجدعاني

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع الحارس عبدالله الجدعاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد دخوله الفترة الحرة. ونشر الهلال تغريدة عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت “تويتر” ذكر فيها أن عقد اللاعب سيمتد لثلاثة سنوات. ويلعب الجدعاني في مركز حراسة المرمى لصالح فريق الوحدة، ويبلغ من العمر 28 عامًا. ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 32 نقطة في ترتيب جدول أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، ويستعد لمواجهة أبها يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي. Advertisements إصابة قاتلة لحارس مرمى الهلال السعودي ستبعده لمدة طويلة صدمة لجمهور الهلال السعودي باقتراب رحيل الأسد “جوميز”! صراع صيني على مدافع الهلال السعودي قبل غلق الميركاتو الشتوي مدرب الهلال السعودي حزين لعدم انتزاع برونزية المونديال

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