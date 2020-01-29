الميركاتو السعودي | مصطفى بصاص يلتحق بصفوف الفيصلي

أعلن نادي الفيصلي السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع اللاعب مصطفى بصاص في صفقة انتقال حر.
وذكر المركز الإعلامي للنادي أن التعاقد مع بصاص تم لـ 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسمين.
وكان بصاص لعب للنادي الأهلي في الفترة من 2012 حتى 2018 قبل أن تتم إعارته لنادي أحد.
ويحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، ويستعد لمواجهة الفيحاء يوم السبت المقبل في الجولة السادسة عشر.
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