تقرير | شكوى الاهمال تجتاح صفوف شباب الدوري الألماني

ذكر تقريراً نشرته رابطة الدوري الألماني اليوم الثلاثاء أن اللاعبين الشباب يجدون صعوبة أكثر وأكثر في المشاركة لأوقات كافية بمباريات الدوري الألماني ( البوندسليجا).

وأوضح التقرير أن اللاعبين الشباب تحت 21 عامًا شاركوا في 3 بالمئة فقط من وقت اللعب المتاح في البوندسليجا هذا الموسم.

وشهدت نسبة مشاركة اللاعبين الشباب تراجعًا واضحًا، حيث بلغت 8ر4 بالمئة في الموسم الماضي بأكمله وبلغت نسبة مشاركتهم 8ر7 بالمئة في موسم 2017 – 2018، حيث شملت هذه الإحصائية جميع اللاعبين البالغ عمرهم 21 عامًا أو أقل.

وقال إنسجار شفينكر مدير رابطة الدوري الألماني “هذا جرس إنذار”.

وأضاف “نشعر بأن إمكانيات مواهبنا الشابة ينبغي تطويرها بشكل كبير ونحن في محادثات مكثفة مع الاتحاد الألماني لكرة القدم“.

من جانبه ،أكد كريستيان شيفرت رئيس رابطة الدوري الألماني في وقت سابق، إنه يتعين على كرة القدم الألمانية الحذر حتى لا تصبح بعيدة عن منافسيها الدوليين.

وأوضح شيفرت إن التطورات في السنوات القليلة الماضية، خاصة في عمل فرق الشباب، يعني أن الكرة الألمانية تحتاج لتغيير وضعها.

وقال شيفرت خلال حفل الرابطة الألمانية لكرة القدم لاستقبال العام الجديد في مدينة أوفنباخ :” أمامنا الكثير لنلحق به، بدون أعذار أو أسباب، عندما يتعلق الأمر بتدريب المواهب المتميزة الشابة”.

وأكد شيفرت إن الأمر متعلق برابطة الدوري الألماني والاتحاد المحلي للعمل على إعادة وضع ألمانيا على قمة اللعبة وذلك بعدما جاء التحذير من المنتخب الوطني قبل 18 شهراً عندما ودع منافسات بطولة كأس العالم 2018 من دور المجموعات. وتابع :” العودة من جديدة لنكون الأفضل في العالم ليس هدفًا رياضيًا فقط بالنسبة للمؤسستين ولكنه أيضًا ضرورة إقتصادية”.

وأشار إلى إن الرابطة، التي تمثل الأندية المحترفة بالبلاد وعددها 36 ناديًا، ستكافح لاتخاذ مواقف واضحة حول القضايا الكبيرة مثل التطرف السياسي.

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وأضاف إن مسابقتي الدرجة الأولى والثانية هي منافسات “لجميع الأشخاص والأديان ولكل الأعمار ولكُل جنس ولون ولجميع التوجهات الجنسية”.

وأكد أن الرابطة تعمل مع الأندية على تطوير أكاديمياتها كما تقدم حوافز مالية، وتحصل الأندية على أموالاً إضافية من حقوق البث التليفزيوني ، نظير مشاركة اللاعبين المحليين.

كما تخطط رابطة الدوري الألماني لتقليص الحد الأدنى لمعدل أعمار اللاعبين المحترفين والمقدر حاليا بـ18 عامًا، وفقًا لصحيفتي “بيلد” و”فيلت ام سونتاج”.

وإذا تم حسم هذا الأمر فإن يوسوفا موكوكو الذي سيكمل السادسة عشر من عمره في نوفمبر المقبل، سيتمكن من المشاركة مع فريقه بوروسيا دورتموند ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البوندسليجا محطمًا بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل بأسم التركي توري شاهين والذي خاض أول مباراة له في دوري الدرجة الأولى الألماني وهو في سن 16 عامًا و335 يومًا.

ولكن هذه الخطوة تتطلب موافقة الجمعية العمومية لرابطة الدوري الألماني التي تضم 36 ناديًا من دوري الدرجتين الأول والثانية، حيث ستعقد الجمعية العمومية في مارس المقبل.

وأكد شفينكر أن هذه الخطوة لن تحل المشكلة بشكل عام، لكن مسألة تقليص الحد الأدنى لأعمار المحترفين حظت بترحيب كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ.

وقال رومينيجه “نحن جميعًا مع هذه الفكرة، التي نجحت في دول أخرى وينبغي تطبيقها هنا أيضًا، دورتموند لديه موكوكو إنه في الخامسة عشر فقط مما أعتبره صغيراً جداً، لكن 16 عامًا، نعم رجاء”.

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