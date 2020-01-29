بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لزيارة ليفربول لمعقل وست هام يونايتد في أهم مباريات اليوم الأربعاء 29-1-2020 لحساب الجولة الـ18، والمؤجلة من يوم 21-12-2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على استاد لندن الأولمبي، بإدارة من الحكم الإنجليزي “جوناثان موس”.

يستضيف نادي وست هام يوناتيد فريق ليفربول على ملعبه “استاد لندن الأولمبي” في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 بسبب مشاركة فريق ليفربول في نهائيات كأس العالم للأندية.

ويطمح نادي الهامرز في تحقيق الفوز من أجل الخروج من منطقة الخطر، حيث جمع 23 نقطة فقط من 23 مباراة هذا الموسم في البريمرليج ويقبع في المركز الـ17، وحقق فوز وحيد في اخر 5 مباريات.

وأبرز الغائبين عن صفوفه الليلة الجناح البرازيلي “فيليبي أندرسون” والمهاجم الأوكراني “أندري يارمولينكو” وحارس المرمى البولندي “لوكاس فابيانسكي”.

على الجانب الآخر يدخل الضيف الثقيل ليفربول المباراة منتشعًا بتحقيق فوزًا صعبًا على فريق “ولفرهامبتون” في ملعب “مولينيو”، ويريد مواصلة نتائجه الرائعة بتحقيق الفوز الـ23 هذا الموسم والوصول إلى النقطة الـ70، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه “مانشستر سيتي” إلى 19 نقطة.

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ويغيب عن صفوف فريق الريدز المهاجم السنغالي الخطير “ساديو ماني” بسبب الاصابة التي لحقت به في مباراة ولفرهامبتون، والتي أجبرته على عدم استكمال المباراة وأُستبدل قبل نهاية الشوط الأول.

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ليفربول 0-0 وست هام

???? ملعب لندن الأولمبي (لندن-إنجلترا)

???? الدوري الانجليزي الممتاز – ( مباراة مؤجلة من الجولة الـ 18)

⌚تبدأ بعد قليل..(الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش)