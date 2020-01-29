رسميًا | شيفيلد يونايتد يعير روبينسون لأحد أندية التشامبيونشيب

أعلن نادي شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء، انتقال لاعبه كالوم روبينسون إلى ويست برومويتش ألبيون المنافس في دوري البطولة الإنجليزية، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك الأيرلندي الدولي روبينسون 24/ عامًا/ خلال هذا الموسم من الدوري الممتاز في تسع مباريات ضمن التشكيل الأساسي وسبع مباريات ضمن الإحتياطيين، وقد سجل هدفًا واحداً جاء في المباراة التي أنتهت بالتعادل مع تشيلسي 2 أغسطس الماضي.

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن في الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة حصدها خلال 24 مباراة بينما يحتل ويست برومويتش ألبيون المركز الثاني في دوري البطولة الإنجليزية بفارق نقطتين خلف المتصدر ليدز يونايتد.

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