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رسميًا | بروجين ثاني الصفقات الشتوية لجوزيه مورينيو

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الممتاز اليوم الأربعاء تعاقده مع الجناح الهولندي ستيفن برجفين من ايندهوفن بعقد يمتد حتى 2025.

ولم يكشف توتنهام عن قيمة الصفقة التي قالت صحيفة جارديان البريطانية اليومية أنها تبلغ 30 مليون يورو (33.3 مليون دولار).

وفاز لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا، والذي شارك في تسع مباريات مع منتخب هولندا، بالدوري الهولندي ثلاث مرات مع ايندهوفن وسجل 31 هدفًا في 149 مباراة.

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