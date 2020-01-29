آرسنال يتوصل لحل في صفقة لاعب فلامنجو “بابلو ماري”

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن نادي أرسنال الإنجليزي يقترب من التوصل إلى أتفاق لضم المدافع بابلو ماري من فلامنجو البرازيلي على سبيل الإعارة، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي لاحقًا.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” أن اللاعب الإسباني كان في العاصمة البريطانية لندن مطلع هذا الأسبوع وعاد إلى البرازيل لإستئناف التدريبات مع فلامنجو، لكن يتوقع أن يعود إلى لندن مجدداً لإبرام الصفقة مع آرسنال.

وفي حالة إبرام الصفقة، ستكون الأولى لأرسنال منذ تولي ميكيل أرتيتا منصب المدير الفني للفريق في ديسمبر الماضي.

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