نقل مباريات أبطال آسيا إلى خارج الصين بسبب "كورونا"



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -اليوم الأربعاء- أن مباريات الأندية الصينية المقررة إقامتها على أرضها في فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد لتُلعب كمباريات خارج الديار، بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.



وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة، "كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة".



وأدى الفيروس حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 130 شخصا وإصابة ما يقارب ستة آلاف في الصين، وقد ظهر في 15 دولة حول العالم.



هذا وقد ألغي العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي كانت مقررة في الصين، أو نقلها إلى خارج البلاد نتيجة الوباء.



وسيؤثر قرار الاتحاد على أربعة أندية صينية ومثلها من كوريا الجنوبية، ففي المجموعة الخامسة كان من المفترض أن يحل "أف سي سول" الكوري الجنوبي ضيفا على "بيجينغ أف سي" في 11 فبراير/شباط، ولكن المباراة ستقام في سول في اليوم ذاته.



أما في المجموعة الرابعة، فسيلتقي "أولسان هيونداي" على أرضه مع "شنغهاي شنوا" بدلا من مدينة شنغهاي في 18 من الشهر المقبل، أما في السابعة فسيلتقي "سوون سامسونغ بلو وينغز" و"غوانغجو إيفرغراندي" في 12 فبراير/شباط في سوون جنوب سول بدلا من غوانغجو.

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أما في المجموعة الثامنة، فسيسافر "شنغهاي أس أي بي جي" لملاقاة "جيونبوك هيونداي موتورز" في 19 فبراير/شباط.



وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات الإياب والمباريات الأخرى.



المصدر: وكالات