رياضة | لامبارد يستهدف الإنقضاض على نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يستهدف الإنقضاض على نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي متمثل في المدير الفني لامبارد في الحصول على خدمات نجم فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن تشيلسي يفكر جليًا في الحصول على خدمات الدولي البلجيكي درايس ميرتينز نجم فريق العاصمة الإيطالية من أجل تسهيل رحيل نجم الفريق الفرنسي أوليفيه جيرو .

ويأمل البلوز في أن يحصل على توقيع ميرتينز قبل نهاية الميركاتو يوم الجمعة المقبل وهو الذي لم يستغل حتى الآن رفع عقوبة المنع من إجراء تعاقدات مع لاعبين جدد .

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في الوقت ذاته يسعى جيرو إلى ترك تشيلسي وخوض تجربة إحترافية جديدة بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للبلوز لحساب الإنجليزي الشاب تامي إبراهام .

وكانت بعض الأندية قد أبدت إهتمام كبير في ضم جيرو من بينها إنتر ميلان الإيطالي قبل أن يعارض كونتي إبرام الصفقة ويبقى اللاعب في حيرة من أمره .

ويتصدر توتنهام لائحة الأندية التي تهتم بالحصول على خدمات بطل العالم مع المنتخب الفرنسي 2018 لتعويض غياب الانجليزي هاري كين الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية شهر أبريل المقبل .

ولن يسمح لجيرو بالرحيل عن صفوف تشيلسي قبل التعاقد مع مهاجم آخر ويتطلع لامبارد لان يكون ميرتينز المهاجم المنتظر .