رياضة | مفاجأة.. فايلر يباغت الهلال السوداني بالورقة الرابحة بعد عودته من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فايلر يباغت الهلال السوداني بالورقة الرابحة بعد عودته من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي ، على ضم رمضان صبحى لاعب الفريق، للفائمة التي من المقرر أن تسافر الى السوادان لمواجهة فريق الهلال وجلوسة على دكة البدلاء، السبت المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ومن المحتمل أن يتواجد رمضان صبحى على دكة بدلاء الأهلى فى اللقاء، على أن تكون فرصة مشاركته حسب ظروف المباراة.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط فى حين يأتى الهلال السودانى فى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بالتساوى مع النجم الساحلى صاحب المركز الثانى، ويحتاج الأحمر إلى التعادل أو الفوز فى المباراة لحسم التأهل لدور الثمانية بالبطولة.