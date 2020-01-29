رياضة | حصاد المنتخبات المصرية في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد المنتخبات المصرية في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أبطال مصر 33 ميدالية متنوعة في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص التي استضافتها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي ملاعب استاد القاهرة الدولي واستاد الدفاع الجوي بمشاركة 42 دولة أفريقية وتختتتم الألعاب يوم 31 يناير الجاري برحيل الوفود المشاركة.

وحصد منتخب مصر 33 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 12 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

ففي كرة السلة حصدت مصر 3 ميداليات بواقع فضية للبنين وآخرى للبنات، وذهبية لفريق البنات الموحد.

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أما في رياضة البوتشي توجت مصر في مسابقات الفردي على مستوى البنات بـ3 ميداليات فضية و 3 ميدالية برونزية وأيضا المركز الرابع، وفي البنين ميداليتين فضيتين ومركز رابع، وفي الزوحي رجال حققت مصر ميدالية برونزية ومركز رابع وبالزوجي للسيدات ميدالية فضية وبرونزية ومركز رابع.

وخلال مسابقات كرة القدم حصدت سيدات مصر الميدالية الذهبية ورجال مصر الميدالية الفضية.

بينما في ألعاب قوى على مستوى البنين توجت مصر بـ2 ذهبية و 2 فضية و 5 برونزية و5 مركز رابع، وعلى مستوى البنات حصدت مصر ذهبية وفضية و 6 برونزيات ومركز رابع.