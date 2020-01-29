رياضة | التشكيل الرسمي لمواجهة إف سي مصر وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمواجهة إف سي مصر وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة إف سي مصر، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلًا من :-

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - علي جبر - رجب بكار

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

فيما يتواجد على دكة البدلاء :-

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أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - حسام غانم - إبراهيم عادل.

كما أعلن عبد الناصر محمد المدير الفني لإف سي مصر تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز والذي جاء كالتالي :-

حراسة المرمى : وليد توفيق

خط الدفاع : علاء عطا - أحمد جودة - أحمد أوكا - شريف أشرف

خط الوسط : إسلام صالح - مؤمن إبراهيم - أحمد يوسف - مصطفى سلطان

خط الهجوم : ويليس الفيس - محمد نصر.

