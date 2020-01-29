رياضة | كيكي سيتين يكشف عن صفقة برشلونة الجديدة في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يكشف عن صفقة برشلونة الجديدة في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سيتين في تصريحات صحفية : "انا سعيد بالتشكيلة التي املكها، ولكن نعم سيكون جيد وصول لاعب اضافي، وسيكون مرحب به للغاية، وهدفنا ان نتحسن يوما بعد الاخر، ولدينا مسار واضح لكن الوصول لما نريده ليس سهلا".
وأشار عن رحيل كارليس بيريز : "القرار تم اتخاذه بالمشاركة، وانا تحدثت له واوضحت له الامر، والنادي كان قد اتخذ قرار من اجله وانا اعطيت رايي هذا كل شي في هذا الأمر".
وأضاف : "اغلب ما اخبرت به اللاعبين بدءوا بالقيام به في التدريبات، وأنا سعيد ان لدي لاعبين لديهم القدرة على فهم وتطبيق ما اطلبه مباشرةً، ولا اهتم بما يكتب عني، واحترم انه عمل البعض ابداء رايهم بشان المدربين، ولكن اركز على ما علي التركيز عليه فقط".
وتابع سيتين عن التعاقد مع رودريجو : "سعيد بما لدي لكن سيكون من الرائع وصول لاعب جديد مثله فهو مهاجم جيد".