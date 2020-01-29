رياضة | كيكي سيتين يكشف عن صفقة برشلونة الجديدة في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يكشف عن صفقة برشلونة الجديدة في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏انا سعيد بالتشكيلة التي املكها، ولكن نعم سيكون جيد وصول لاعب اضافي، وسيكون مرحب به للغاية، ‏وهدفنا ان نتحسن يوما بعد الاخر، ولدينا مسار واضح لكن الوصول لما نريده ليس سهلا".

وأشار عن رحيل كارليس بيريز : "القرار تم اتخاذه بالمشاركة، وانا تحدثت له واوضحت له الامر، والنادي كان قد اتخذ قرار من اجله وانا اعطيت رايي هذا كل شي في هذا الأمر".

وأضاف : "اغلب ما اخبرت به اللاعبين بدءوا بالقيام به في التدريبات، وأنا سعيد ان لدي لاعبين لديهم القدرة على فهم وتطبيق ما اطلبه مباشرةً، ‏ولا اهتم بما يكتب عني، واحترم انه عمل البعض ابداء رايهم بشان المدربين، ولكن اركز على ما علي التركيز عليه فقط".

وتابع ‏سيتين عن التعاقد مع رودريجو : "سعيد بما لدي لكن سيكون من الرائع وصول لاعب جديد مثله فهو مهاجم جيد".