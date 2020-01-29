رياضة | عاجل.. شجار ناري بين ثنائي بايرن ميونخ في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شجار ناري بين ثنائي بايرن ميونخ في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني اليوم شجار بين ثنائي الفريق جيروم بواتينج وليون جورتسكا وذلك إستعدادًا لمواجهة فريق نادي ماينز يوم السبت المقبل في البوندسليجا .

وقالت صحيفة " بيلد " الألمانية أن ورتسكا تدخل بصورة عنيفة على بواتينج في التدريبات الأمر الذي جعل الالماني يوجه له ضربة بيده.

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وركض ليفاندوفسكي بسرعة وتدخل بينهما من أجل إنهاء الشجار كما تدخل هانز فليك المدير الفني من أجل إنهاء الهرج والمرج الذي حدث لمنع حدوث كارثة .

وفتح مولر النار على كورتسكا وقال له دائما ماتحدث نفس الأمور الغريبة وإنتهى المران دون أن يتعذر أي لاعب للأخر وخرج الجميع من الملعب.

ولم يقرر النادي عقوبة على أي لاعب في الوقت الذي نشر فيه اللاعب جيروم بواتينج صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستغرام " تجمعه بمواطنه وزميله في الفريق .