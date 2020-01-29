رياضة | كيكي سيتين يتحدث عن صعوبة مواجهة ليجانيس في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يتحدث عن صعوبة مواجهة ليجانيس في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال سيتين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "‏يجب علينا الحذر من مفاجاة ليجانيس، ولن تكون مباراة سهلة لان الخصم لا يملك ما يخسره، ‏ونحن نثق وسوف نستمر بالثقة فيما نفعله".

وأضاف : "‏حالتي العاطفية هي نفسها منذ اليوم الاول نعم الخسارة في فالنسيا كانت مؤلمة، ولكن يجب مواصلة العمل اليوم، وسنواصل محاولة التحسن حتى يلعب الفريق جيدا ويفوز".

وواصل : "‏منذ وصولي خضنا 6 وحدات تدريبية نعم هناك اشياء علينا ان لا نفعلها مرة اخرى في الميدان، ونحاول ان نقوي التواصل بينا (بينه وبين اللاعبين ) لكن ليس من السهل دائما الشرح والفهم هذا طبيعي".