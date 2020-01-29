رياضة | عاجل.. رونالدو يوقع عقد مفاجىء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رونالدو يوقع عقد مفاجىء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإيطالية روما مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت إعتزام الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على توقيع عقد شراكة جديد مع شركة الإيطالي لابو الكان لإطلاق خط خاص بالنظارات سيتم طرحها للبيع في العام 2020 .

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وأكدت الشركة على أن رونالدو والكان وقعا بالفعل عقد طويل الأمد بصورة حصرية لمدة خمسة أعوام وسوف يسمح العرض بإطلاق مجموعة ضخمة من نظارات مكتوب عليها CR7 تلك العلامة التجارية الخاصة بأفضل لاعب في العالم خمسة مرات ويتم توزيعها في أكثر من 79 دولة بالعالم .

وتم تصميم مجموعة من النظارات بإشراف الدون سوف تكون متاحة إعتبارًا من شهر يونيو المقبل في المتاجر الرقمية والمتاجر الفعلية ما جعل الكان يحتفي بالإتفاق في بيان رسمي ويؤكد أنه يمثل فرص إستثنائية للعلامة خاصته وأعرب عن ثقته في قدرة الجميع على تقديم عرض يليق بالدون .

يذكر أن رونالدو تنتابه حالة من الغضب بعد الخسارة الأخيرة التي مُني بها الفريق من نابولي في الكالتشيو بهدف واحد مقابل هدفين خاصًة أن الإنتر قد تعثر وكان يرى أن هذه الفرصة لم يتم إستغلالها بالشكل الأمثل لزيادة الفارق.