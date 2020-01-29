رياضة | عاجل.. كلمات أغنية تركي آل الشيخ الجديدة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كلمات أغنية تركي آل الشيخ الجديدة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن تجهيزه أغنية جديدة لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لتكون هديه لجماهيرة خلال الفترة القليلة المقبلة .

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " أنه سوف يطرح الأغنية خلال الفترة القليلة المقبلة .

ورصد الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي مكافأة مادية كبيرة للاعبي الاهلي من أجل تحفيزهم لعبور عقبة فريق نادي الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا .

وجاءت كلمات أغنية الاهلي الجديدة على النحو التالي :-

نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع .. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع

أسياد أفريقيا و لينا في كل مكان علامات .. روح الفانلة الحمرا دي سر الانجازات

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الكل كوم و الاهلي كوم .. الاهلي ده نادي النجــــوم

دايما في قلبي و علمه في ايدي .. بهتف بإسمه كل يوم

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي

بطولات كتير طب زينا ميـــن .. و إفتكروا لو كنتم ناسييــــن

الأهلي أهلي و روحي و ناسي .. ده تازيخ كبير و بقاله سنين

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي ..

