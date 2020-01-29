رياضة | مؤشر جديد يقرب برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يقرب برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن صفقة إنتقال الدولي برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد أوشكت على النهاية خاصةً وأن اللاعب بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى للتوقيع مع الشياطين الحمر .

وقبل أيام قليلة من إنتهاء سوق الإنتقالات الشتوية ذكرت تقارير صحفية الاربعاء أن اللاعب توصل إلى إتفاق مع إدارة ناديه البرتغالي على الرحيل من الفريق مقابل 55 مليون يورو .

Advertisements

وسيدفع الفريق الإنجليزي هذا المبلغ للحصول على خدمات الشاب البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا لتدعيم خط وسط الفريق بعد إصابة الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي وغيابهم عن مباريات الفريق الماضية .

وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن فرنانديز قد وصل إلى إنجلترا اليوم الأربعاء من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي والتوقيع رسميًا على عقود إنضمامه .

ورد اللاعب على صورة نشرتها له واحدة من مشجعات فريقه سبورتينج لشبونة وكتبت إلى اللقاء برونو رحلة موفقة ليرد عليها لن أنسى دموعك أيها الصغيرة سواء صدقتي أو لا أراك مرة أخرى .