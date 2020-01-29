رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم هدية جديدة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم هدية جديدة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيهة بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، مفاجأة سارة لجماهير المارد الأحمر.

وأعلن آل الشيخ عن تأليف أغنية جديدة للنادي الأهلي.

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وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي كلمات الأغنية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان الرئيس الشرفي للأهلي قد أعلن في وقت سابق عن رصده لمكافآت مالية للاعبي القلعة الحمراء، في حال فوزهم على الهلال السوداني في آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وتأهلهم إلى الدور القادم.

ويواجه الأهلي الهلال السوداني، السبت المقبل، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لضمان تأهله للدور القادم.