رياضة | الترجي يهزم هلال الشابة يواصل صدارته للدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يهزم هلال الشابة يواصل صدارته للدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الترجي الرياضي فوزًا صعبًا على مضيفه هلال الشابة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهمااليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.

وواصل الترجي انتفاضته في البطولة، التي يحمل لقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة، بتحقيق فوزه السادس على التوالي، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري.

في المقابل، تجمد رصيد هلال الشابة، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل أربعة انتصارات وتعادلين، عند 14 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن الترجي حسم تأهله رسميا للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل لقبها في النسختين الماضيتين، بعدما ضمن صدارته لترتيب المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ويحل الفريق التونسي ضيفاً على شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأخيرة للمجموعة يوم السبت المقبل.