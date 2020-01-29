رياضة | توتنهام يبدأ مفاوضاته مع ريال مدريد لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يبدأ مفاوضاته مع ريال مدريد لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن توتنهام الإنجليزي سوف يخوض محادثات مع نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم من أجل التفاوض للتعاقد مع الويلزي جاريث بيل.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جهود الملكي لم تنجح في التخلص من النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عاماً على مدار الأعوام القليلة الأخيرة، حيث صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية أن الملكي يعمل على إيجاد صيغة لرحيل النجم الويلزي عن صفوف الفريق ولكن انتهى به المطاف مستمراً بين صفوف الميرينجي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام يعمل على إستعادة جاريث بيل إلى الفريق اللندني الذي تألق معه وعاش أفضل لحظات في مشواره الكروي ولكن يحتاج توتنهام أن يوافق جاريث بيل على تخفيض راتبه بشكل هائل والاستغناء عن نسبة كبيرة من راتبه الحالي مع النلكي والذي يقدر بـ 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.



وكشفت الصحيفة البريطانية أن نجم منتخب ويلز غير مستعد لتخفيض راتبه ويريد الالتزام بعقده مع نادي العاصمة الإسبانية والذي ينتهي في 2022.