رياضة | حسام البدري وطارق مصطفى يحضران مباراة المصري والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري وطارق مصطفى يحضران مباراة المصري والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر مواجهة المصري والجونة والتى تقام على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي حضور البدري وجهازه المعاون مباريات الدوري المصري فى إطار مشاهدة كل اللاعبين ومتابعة حالتهم الفنية والبدنية، قبل إنطلاق معسكر منتخب مصر القادم والمقرر إقامته فى مارس المقبل إستعدادًا لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

ويحضر كل من طارق مصطفي وأحمد أيوب والذى يشغلان منصب المدرب العام فى جهاز الفراعنة بجانب أنيس الشعلالي مدرب الأحمال.

ويذكر أن المنتخب الوطني، قد آسفرت قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 على وقوعه ضمن مباريات المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.